منسى: وزارة الدفاع ملتزمة بمتابعة شؤون المتقاعدين عن كثب والعمل على تحسين أوضاعهم

استقبل وزير الدفاع اللواء ميشال منسى، النائب أغوب بقرادونيان، وتناول اللقاء المستجدات السياسية على الساحة المحلية، وأهمية دعم مؤسسات الدولة وفي مقدّمها الجيش اللبناني في ظل التحديات الراهنة.

كما التقى منسى رئيس رابطة قدماء القوى المسلّحة اللبنانية اللواء الركن المتقاعد نقولا مزهر على رأس وفد من الرابطة الذي سلّم الوزير وسام الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب، نيابةً عن أمين عام الإتحاد اللواء خالد مصطفى توفيق.

والتقى منسى أيضًا وفدًا من لجنة قدامى المغاوير، حيث تناول البحث التحديات التي يواجهها العسكريون المتقاعدون في المرحلة الراهنة، لا سيما على الصعيدين المعيشي والاجتماعي، في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة.

وشدّد الوزير منسى خلال اللقاءين على "التزام الوزارة بمتابعة شؤون المتقاعدين عن كثب، والعمل على تحسين أوضاعهم بما يتناسب مع حجم تضحياتهم خلال سنوات خدمتهم الطويلة في القوى المسلّحة. كما أكّد على أهمية الدور الذي لا يزال هؤلاء الضباط والعسكريون يضطلعون به من خلال خبراتهم وتاريخهم الحافل".

كذلك استقبل نائب مدير عام فرست ناشونال بنك السيد محمود فرنسيس، وتم التطرق خلال اللقاء إلى مواضيع ذات طابع اجتماعي وإنمائي.