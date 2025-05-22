اعلنت المديرية العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعـبـة العلاقـات العامّة في بيان، بانه تنفيذًا للقرارات الصّادرة عن وزير الدّاخليّة والبلديّات العميد أحمد الحجّار، ولمناسبة إجراء الانتخابات البلديّة والاختياريّة ضمن محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية، ستُتَّخذ ضمن نطاق هاتين المحافظتين الإجراءات والتّدابير التّالية:
أولًا: يُمنع سير الدّرّاجات الآليّة، اعتباراً من السّاعة السّابعة من صباح يوم السبت 24-5-2025 ولغاية السّاعة الثّانية عشرة ليلًا من يوم الانتخاب.
يُستثنى من هذا المنع الدّرّاجات الآليّة العائدة للأجهزة الأمنيّة والإدارات والمؤسّسات العامّة والبلديّات واتّحادات البلديّات والمصالح المستقلّة، وما يُعرف بالــ “DELIVERY” للمطاعم ولوكالات الأنباء والإعلام والصّحافييّن والمصوّرين وشركات توزيع الصّحف المزوّدين ببطاقات خاصّة بسبب طبيعة عملهم.
ثانيًا: يُمنع سير المواكب السّيّارة على الأراضي اللبنانيّة كافّة، اعتبارًا من السّاعة السّابعة من صباح يوم الجمعة 23-5-2025 لغاية السّاعة الثّامنة من صباح يوم الأحد 25-5-2025
واملت من المواطنين، ولا سيّما سائقي الشّاحنات والدّرّاجات الآليّة، أخذ العلم والتّقيّد بمضمون هذه القرارات، تسهيلًا لحركة المرور وتجنّبًا لاتّخاذ التّدابير اللّازمة بحق المخالفين.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: تدابير سير تزامنًا مع الانتخابات البلديّة والاختياريّة في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطيّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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