الخازن التقى بخاري: النشاط الدبلوماسي المكثف يعكس إلتزامًا راسخًا بدعم الدول العربية وعلى رأسها لبنان

أشار عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، بعد لقاء السفير السعودي وليد بخاري، الى أن "اللقاء كان مناسبة للتشاور حول الأوضاع الراهنة، والتأكيد على الدور الإيجابي الذي يضطلع به سعادته في توطيد العلاقات السعودية - اللبنانية، وتعزيز الاستقرار والحوار الوطني. ولا يسعني في هذا السياق إلا أن أُشيد بالدور الريادي لمحمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي يقود مسيرة تطوير شاملة في المملكة ترتكز على رؤية طموحة جعلت من السعودية لاعبًا أساسيًا في معادلة الاستقرار الإقليمي".

ولفت الخازن، الى أنه "جاءت الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة لتؤكّد مُجددًا على مكانة السعودية المحورية في المنطقة، وعلى متانة العلاقة الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن، خصوصًا في ما يتصل بملفات التنمية والأمن والسلام في الشرق الأوسط".

وقال "النشاط الدبلوماسي المكثف الذي تشهده المملكة، بقيادة الملك السعودي ونجله، يعكس إلتزامًا راسخًا بدعم الدول العربية، وعلى رأسها لبنان".