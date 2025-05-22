وزير الخارجية الإيراني: لا اتفاق نوويا إن أرادت أميركا إنهاء برنامج تخصيب اليورانيوم

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الولايات المتحدة إذا أرادت إنهاء برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، فلن يكون هناك اتفاق نووي، وذلك في وقت يتوجه فيه البلدان لعقد خامس جولة من المحادثات غدا الجمعة في إيطاليا.

واشار وزير الخارجية الإيراني في تصريح له، الى ان فكرة كونسورتيوم لتخصيب اليورانيوم ليست سيئة، لكنها لن تحل محل التخصيب على الأراضي الإيرانية. وأكد بان أوروبا ليس لها مكان في سياساتنا ما لم تغير نهجها، وعلى الأميركيين البحث عن خطة بديلة إذا فشلت المحادثات وإيران ستواصل مسارها.

وشدد على ان الاتفاق النووي لعام 2015 لم يمت بعد ولكن لا يمكن إحياؤه، ولدينا القدرة على صنع سلاح نووي، ولكن ليس لدينا رغبة في القيام بذلك.