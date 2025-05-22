إدارة ترامب توقف برنامج قبول الطلاب الدوليين في جامعة هارفارد

أوقفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب برنامج قبول الطلاب الدوليين في جامعة هارفارد التي برزت في الآونة الأخيرة بسبب المظاهرات المؤيدة لفلسطين، وذلك بحجة "عدم امتثال الجامعة للقوانين المعمول بها".

وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم، أنها أبلغت إدارة جامعة هارفارد بالقرار المتخذ من خلال رسالة رسمية أرسلتها إليها.

وأوضحت الوزيرة نويم أن قرار إيقاف برنامج قبول الطلاب الدوليين في جامعة هارفارد، سيدخل حيز التنفيذ على الفور. وأضافت أن إدارة ترامب تحمّل جامعة هارفارد مسؤولية "التحريض على العنف ومعاداة السامية في الحرم الجامعي، والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني".

وتستخدم الإدارة الأميركية التخفيضات المالية والتحقيقات في الجامعات للضغط على إداراتها لمنع المظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين.