أفاد مراسل "المنار"، بأن "محلقة اسرائيلية القت قنبلة علي احد مراكب الصيادين في رأس الناقورة من دون اصابات". كذلك أفا مراسل المنار، عن "تعرض اطراف بلدة حولا لرشقات رشاشة حامية اطلقها موقع العباد الاسرائيلي".

كانت هذه تفاصيل خبر "المنار": محلقة اسرائيلية القت قنبلة على احد مراكب الصيادين في رأس الناقورة وتعرض اطراف بلدة حولا لرشقات رشاشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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