وزارة الصحة: إصابة مواطن بجروح خطرة جراء إطلاق العدو الإسرائيلي النار عليه في الوزاني

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن "إطلاق العدو الإسرائيلي النار على مواطن في بلدة الوزاني أدى إلى إصابته بجروح خطرة استدعت إدخاله العناية المركزة".

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