نتانياهو اعلن اختياره اللواء ديفيد زيني رئيسا جديدا لجهاز الأمن الداخلي "الشين بيت"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اختياره اللواء ديفيد زيني رئيسا جديدا لجهاز الأمن الداخلي "الشين بيت"، متحديا قرار المدعية العامة للدولة الاربعاء بمنعه من ذلك. وجاء في بيان صادر عن مكتب نتانياهو "أعلن رئيس الوزراء نتانياهو هذا المساء قراره تعيين اللواء ديفيد زيني رئيسا جديدا للشين بيت".

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