نتانياهو يهاجم ماكرون وستارمر وكارني

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن ستارمر وماكرون وكارني "على الجانب الخطأ من التاريخ" بعد مجزرة واشنطن التي راح ضحيتها موظفين يعملان في السفارة الإسرائيلية.

ونشر نتانياهو مقطع فيديو باللغة الإنجليزية على وسائل التواصل الاجتماعي، هاجم فيه قادة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا لانتقادهم نهج إسرائيل في غزة.

ويربط انتقاداتهم تحديدًا بمقتل موظفي السفارة الإسرائيلية يارون ليشينسكي وسارة لين ميلغريم في واشنطن العاصمة.

قتل اليهود

وفي الفيديو، يقول نتانياهو: "لم يكن يارون وسارة ضحايا جريمة عشوائية. الإرهابي الذي أطلق النار عليهما بوحشية فعل ذلك لسبب واحد فقط - أراد قتل اليهود. وأثناء اقتياده، هتف: "حرروا فلسطين!".

وأضاف: "هذا هو الهتاف نفسه الذي سمعناه في 7 أكتوبر. في ذلك اليوم، اقتحم آلاف الإرهابيين إسرائيل من غزة. قطعوا رؤوس الرجال. اغتصبوا النساء. أحرقوا الأطفال أحياءً. ذبحوا 1200 بريء، وأسروا 251 بريئًا في سجون غزة".

وتابع نتانياهو: "بعد ذلك بوقت قصير، زار المستشار الألماني شولتز إسرائيل. وبعد أن رأى الأهوال، قال لي: 'إرهابيو حماس هؤلاء يشبهون النازيين تمامًا'."

وقال: "كان مُحقًا. ولو استطاعوا الإفلات من العقاب، لذبحوا كل يهودي على وجه الأرض."

واضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "بالنسبة لهؤلاء النازيين الجدد، شعار "فلسطين حرة" هو مجرد تحية هتلر اليوم. لا يريدون دولة فلسطينية. يريدون تدمير الدولة اليهودية. يريدون إبادة الشعب اليهودي، الذي عاش في أرض إسرائيل منذ 3500 عام".

وقال: "لم أستطع أبدًا أن أفهم كيف تغيب هذه الحقيقة البسيطة عن أذهان قادة فرنسا وبريطانيا وكندا وغيرها. إنهم يقترحون الآن إقامة دولة فلسطينية ومكافأة هؤلاء القتلة بالجائزة الكبرى".

ويضيف: "لن تُفاجأوا بمعرفة أن حماس شكرت الرئيس ماكرون ورئيسي الوزراء ستارمر وكارني لمطالبتهم إسرائيل بإنهاء حربها في غزة فورًا. وكانت حماس مُحقة في شكرهم".

وقال: فبإصدارهم مطلبهم - المُرفق بتهديد بفرض عقوبات على إسرائيل، وليس على حماس - عبّر هؤلاء القادة الثلاثة عن رغبتهم في بقاء حماس في السلطة.

وتابع بأن ستارمر وماكرون وكارني "عبّروا عن رغبتهم في بقاء حماس في السلطة" من خلال دعوتهم إلى إنهاء الحرب. وقال: "يريدون من إسرائيل أن تتراجع وتقبل بأن جيش حماس من القتلة الجماعيين سينجو، ويعيد بناء نفسه، ويكرر مذبحة 7 أكتوبر."

الجانب الخطأ من العدالة

وفي وقت لاحق من المقطع، يضيف نتانياهو: "أقول للرئيس ماكرون ورئيس الوزراء كارني ورئيس الوزراء ستارمر: عندما يشكركم القتلة الجماعيون والمغتصبون وقاتلو الأطفال والخاطفون، فأنتم على الجانب الخطأ من العدالة. أنتم على الجانب الخطأ من الإنسانية والتاريخ.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن لبلاده أصدقاء، مُخصّصًا الولايات المتحدة تحديدًا.

وقال: "أود أن أشكر بشكل خاص الرئيس ترامب والشعب الأميركي على موقفهم الصريح مع إسرائيل والشعب اليهودي. معًا نقف."