شكرا لقرائتكم خبر عن الفاتيكان وجهة محتملة.. الكرملين ينفي الاتفاق على لقاء روسي أوكراني جديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفت روسيا التوصل إلى أي اتفاق رسمي لعقد لقاء جديد بين موسكو وكييف في الفاتيكان، وذلك ردًا على ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال عن احتمالية استضافة الفاتيكان للجولة القادمة من محادثات السلام الروسية الأوكرانية.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، في تصريحات لوكالة فرانس برس اليوم الخميس، إنه "لا اتفاق بعد، ولا تفاهم ملموس بشأن أي اجتماعات مستقبلية".

وأضاف أن "العمل مستمر لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقًا". مبادرات وساطة متعددة بحسب تقارير صحفية أمريكية، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ قادة أوروبيين في 19 مايو بأن الفاتيكان سيكون مسرحًا للقاء مقبل بين روسيا وأوكرانيا لبحث وقف محتمل لإطلاق النار.

وتأتي هذه التحركات عقب اجتماع بابوي مع ممثلي الكنائس الشرقية، إذ عرض البابا لاوون الرابع عشر وساطة الفاتيكان لإنهاء النزاع المستمر منذ عام 2022.

في السياق ذاته، أكد الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب أن اجتماعًا فنيًا ثلاثيًا بين الروس الأوكرانيين والأوروبيين قد يُعقد الأسبوع المقبل في الفاتيكان. كييف تدرس كل الاحتمالات لم تؤكد الرئاسة الأوكرانية أو تنفِ الأنباء بشأن اللقاء المرتقب، لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صرح عقب مكالمة مع ترامب، بأن كييف "تدرس كل الخيارات" بشأن مكان انعقاد اللقاء، مشيرًا إلى كل من تركيا والفاتيكان وسويسرا كمواقع محتملة.

كما أعربت سويسرا عن استعدادها لاستضافة جولة جديدة من مفاوضات السلام الأوكرانية الروسية، وفقما أعلنه أندريه يرماك، مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية. خلافات عميقة بين الجانبين ورغم الترحيب الدولي بالتحركات الدبلوماسية، فإن الخلافات العميقة بين الجانبين لا تزال تشكل عقبة أمام إحراز تقدم فعلي.

ففي حين تطالب روسيا بأن تتخلى أوكرانيا عن فكرة الانضمام إلى الناتو، وأن تعترف بسيطرة موسكو على 4 مناطق إضافة إلى شبه جزيرة القرم، تُصر كييف على انسحاب كامل للقوات الروسية كشرط مسبق لأي مفاوضات.

ويرى مراقبون أن نجاح أي محادثات سيتوقف على تقديم تنازلات متبادلة، إضافة إلى ضمانات دولية حقيقية.

وكان الطرفان قد أعلنا التوصل إلى اتفاق يقضي بتبادل ألف أسير من كل جانب، في خطوة اعتُبرت تمهيدًا لمزيد من المباحثات الإنسانية والسياسية، لكن لم يجر تحديد جدول زمني دقيق لتنفيذ الاتفاق.