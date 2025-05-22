توقيع اتفاقية تفاهم بين تجمع الصناعيين في البقاع ومنتدى الاعمال اللبناني الاردني في الاردن

شهدت العاصمة الاردنية عمان توقيع اتفاقية تفاهم بين تجمع الصناعيين في البقاع ممثلاً برئيسه نقولا ابو فيصل ومنتدى الاعمال اللبناني الاردني ممثلاً برئيسه نسيم الدادا، وذلك في حضور رئيس البعثة الدبلوماسية اللبنانية في عمان المستشار جورج فاضل والملحق الاقتصادي لدى السفارة اللبنانية الاستاذ على ابو علي، تلاها زيارة لرئيس المؤسسات الاستهلاكية العسكرية العميد محمد الحديد لتفعيل دخول المنتجات اللبنانية الى فروعها التي تجاوزت الماية فرع في المملكة، حضر التوقيع ايضاً نائب رئيس المنتدى المصرفي شربل قبلان، المهندس ميشال بيطار مدير عام مجموعة “بيتي” السياحية في الاردن ومديرة التسويق في مجموعة غاردينيا غران دور الاقتصادية السا ابو فيصل.

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