شحادة شارك في مؤتمر "أيام بيروت للتحكيم": مستقبل العدالة لا ينفصل عن الثورة الرقمية

شارك وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة في مؤتمر "أيام بيروت للتحكيم (Beirut Arbitration Days)، الذي أقيم في بيت المحامي، بحضور عدد كبير من القضاة والمحامين والمهتمين في مجالات التحكيم والقانون والتكنولوجيا.

ولفت شحادة، الى "المشاريع المشتركة مع وزارة العدل، لا سيما تلك المتعلقة برقمنة المحاكم وتحديث أنظمة الوزارة، بما في ذلك السجل التجاري"، مشيرا إلى أن "هذه المبادرات تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسريع الإجراءات القضائية".

كما استعرض "مشاريع وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، خصوصا مشاريع القوانين الجديدة التي تهدف إلى خلق بيئة قانونية وتشريعية مشجعة ومحفزة للاستثمار في قطاع التكنولوجيا"، مؤكدا "أهمية مواءمة هذه القوانين مع التحولات الرقمية العالمية".

وتطرق شحادة إلى "أهمية الذكاء الاصطناعي في مجال التحكيم"، كأن "مستقبل العدالة في لبنان لا يمكن أن ينفصل عن الثورة الرقمية"، داعيا إلى "تعاون فعال بين مختلف الجهات المعنية لتكريس ثقافة الابتكار في المجالين القضائي والتحكيمي".