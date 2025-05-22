هيثم زعيتر قدم كتابه "شيرين أبو عاقلة... الشاهدة والشهيدة" إلى القصيفي

قدم الإعلاميّ هيثم سليم زعيتر، كتابه الجديد "شيرين أبو عاقلة... الشاهدة والشهيدة"، إلى نقيب مُحرري الصحافة اللبنانية الأستاذ جوزيف القصيفي، بمقر النقابة في الحازمية.

وشكر القصيفي، لزعيتر، "تقديم نسخة الكتاب، الذي يضاف إلى مجموعة كتبه الوطنية القيمة، التي تضيء على النضال اللبناني والفلسطيني بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي".

وأشار إلى أن "شيرين أبو عاقلة حازت اكليل الشهادة، بعدما اقتبلت مجدها عزلاء إلا من ايمانها بوطنها السليب، وصوتها الهادر الذي يصفع وجه الباطل الزهوق".

وشدد على أن "الاحتلال يتمادى باستهداف الصحافيين في لبنان وفلسطين، وهؤلاء دفعوا الثمن، نتيجة تسليطهم الضوء على جرائم الاحتلال، الذي لم يقتصر استهدفه للصحافيين والإعلاميين، بل عائلاتهم، وهذه جريمة العصر".

من جانبه، شكر زعيتر، للقصيفي، مواقفه "المدافعة عن الصحافة والصحفيين والمصورين، والعمل على تحقيق مطالبهم، والوفاء للشهداء والجرحى، بملاحقة الاحتلال على الجرائم التي يرتكبها باستهدافهم وعائلاتهم"