شركة تاتش تُثني على زيارة وزير الاتصالات شارل الحاج

أثنى رئيس مجلس إدارة شركة "تاتش" ومديرها العام سالم عيتاني على مبادرة الوزير بهذه الزيارة المتنوعة في أهدافها، وذلك عقب الزيارة الميدانية التي أجراها يوم أمس وزير الاتصالات شارل الحاج لمكاتب شركة تاتش، وكانت هذه الزيارة محطَّ تقديرٍ كبير من قبل موظفي تاتش، سيما وأنها أفسحت أمامهم المجال لمحاورة الوزير بمختلف المسائل المتعلّقة بتطوير قطاع الاتصالات، كما بالأفكار التي يطرحها لتطوير المهارات البشرية، وثمّنوا عالياً تقديره لهم ولكل جهودهم التي بذلوها لتأمين حسن سير القطاع في أحلك الظروف التي شهدها لبنان في السنوات الأخيرة.

واستهلَّ الوزير الحاج زيارته لمكاتب تاتش باجتماع مع إدارة الشركة لمناقشة نتائج الأعمال للربع الأول من العام الجاري. وخلال هذا الاجتماع، أصدر الوزير الحاج توجيهاتٍ عامة لضمان جهوزية الشركة التامة لتلبية احتياجات زوّار البلاد خلال موسم الصيف الواعد، والذي يشمل المغتربين اللبنانيين والأجانب. وقد ركّزت التوجيهات على محاور أساسية عدة:

· تحسين أداء الشبكة والاتصالات

· تقديم أفضل العروض والمنتجات التي تلبّي متطلبات الزوّار

· توفير أفضل خدمة عملاء، سواء عبر مراكز خدمة "تاتش" ونقاط التواصل المباشر المنتشرة في جميع المناطق، أو من خلال الوسائل الرقمية وقنوات التواصل الاجتماعي.

كما جال الوزير الحاج على الأقسام المعنية بمراقبة الشبكة على مدار الـ 24 ساعة، بالإضافة إلى مركز إدارة الأحداث الأمنية، ومركز خدمة الزبائن. تضمّنت الزيارة أيضاً لقاءً مع عدد من الموظفين المسؤولين في الشركة. واختتم الوزير الزيارة بحثّ الموظفين على تكثيف جهودهم، استعداداً لصيف واعد يُتوقع أن يكون الأفضل منذ عقود.