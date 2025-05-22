سلام في حفل جائزة "هاني فحص": محمود عباس أكد احترام السيادة اللبنانية ورفض تحويل المخيمات إلى أوراق ضغط

أشار رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، خلال رعايته احتفال منح "أكاديمية هاني فحص للحوار والسلام" الرئيس الفلسطيني محمود عباس جائزة "صناع السلام" في مركز التدريب والمؤتمرات التابع لشركة طيران الشرق الأوسط، - الغدارة العامة، الى أن "عباس يتمتع برؤية سياسية متزنة، تستند إلى إدراك عميق لطبيعة التوازنات الدولية والإقليمية والعربية المؤثرة في إدارة الملف الفلسطيني".

ولفت سلام، الى أن "عباس جسد، من خلال مواقفه وممارساته، التحول من نهج الثورة إلى مفهوم الدولة، مؤمنا بأن الكفاح الوطني الفلسطيني لا بد أن ينتهي بحل سياسي شامل وعادل. وفي هذا السياق، رفض عباس الدعوات إلى تسليح الانتفاضة، وتمسك بسلميتها، انطلاقا من قناعة راسخة بأن العودة إلى العنف من شأنها أن تبدد المكاسب السياسية التي تحققت على مدار سنوات النضال، وتضعف من الموقف الفلسطيني أمام المجتمع الدولي".

وقال "إنها مواقف نسجلها ونقدرها، كما نفعل في هذه المناسبة، ونبني عليها لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني. والشكر الكبير طبعا لمؤسسة هاني فحص وكل القيمين عليها، وكل من حافظ عليها حية وفاعلة".