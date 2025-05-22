مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتانياهو وترامب ناقشا حادثة إطلاق النار على متحف في واشنطن

افاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو والرئيس الاميركي دونالد ترامب ناقشا حادثة إطلاق النار على متحف في واشنطن.

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