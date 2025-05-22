شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الهادى القصبى أمام "تشريعية الشيوخ": المرحلة الحالية تتطلب دعم استقرار الدولة والان مع تفاصيل الخبر

استعرض النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عدداً من مشروعات القوانين، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، اليوم الخميس، بحضور الوزير محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي، والمستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، إلى جانب عدد كبير من النواب.

وأكد القصبي خلال الجلسة أهمية مراعاة البعد الدستوري والقانوني في مناقشة القوانين، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تشريعات تواكب متغيرات المجتمع وتدعم استقرار الدولة المصرية.

ومن جانبه، أشاد الوزير محمود فوزي بدور اللجنة في إثراء الحوار التشريعي وتعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فيما أشار المستشار إبراهيم الهنيدي إلى حرص اللجنة على الالتزام بالضوابط الدستورية في مناقشة التشريعات المعروضة.