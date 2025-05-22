شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة.. انفجار هائل في منشأة ديزل شمال المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

استجابة الطوارئ

التأثيرات والاحتياطات

الدمام - شريف احمد - ---شهدت بلدة كاديريتا في ولاية نويفو ليون شمال المكسيك انفجارًا ضخمًا في منشأة لتكرير الديزل تابعة لشركة "مارفيك"، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل وإصابة شخص واحد على الأقل، بالإضافة إلى إجلاء 11 آخرين من الموقع كإجراء احترازي.ووقع الانفجار في منشأة "مارفيك" المتخصصة في تقطير الديزل، والواقعة على بُعد نحو 40 كيلومترًا شرق مدينة مونتيري.وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة الانفجار، إذ تصاعدت كرة نارية ضخمة وأعمدة كثيفة من الدخان الأسود في السماء.وأفادت السلطات المحلية بأن الحريق التهم ما لا يقل عن 13 خزان وقود، كل منها بسعة تزيد على 10 آلاف لتر.استجابت فرق الإطفاء من عدة وكالات بسرعة للسيطرة على الحريق، مستخدمة شاحنات صهريجية ووحدات ضخ إضافية لضمان توفير المياه اللازمة.ونُقل الشخص المصاب إلى منشأة طبية لتلقي العلاج، بينما جرى إجلاء 11 شخصًا آخرين من الموقع كإجراء احترازي.حتى الآن، لا تزال عمليات مكافحة الحريق جارية، ولم يتم تحديد السبب الدقيق للانفجار.نصحت السلطات المحلية السكان بتجنب المنطقة، وإفساح المجال لسيارات الطوارئ.وتُعد منشأة "مارفيك" من المرافق الحيوية في مجال تكرير الديزل في المنطقة، وقد أثار هذا الحادث مخاوف جديدة بشأن معايير السلامة الصناعية في مثل هذه المنشآت.وتُعد هذه الحادثة تذكيرًا بأهمية الالتزام الصارم بمعايير السلامة في المنشآت الصناعية، خاصة تلك التي تتعامل مع مواد قابلة للاشتعال.