شكرا لقرائتكم خبر عن "الإنتربول": توقيف 80 شخصًا بتهمة الاتجار بالممتلكات الثقافية في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

سرقة ثقافية

الدمام - شريف احمد - أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" اليوم، توقيف 80 شخصًا في مختلف أنحاء أوروبا عام 2024، بتهمة الاتجار بالممتلكات الثقافية، مشيرة إلى أن هذه التوقيفات أفضت إلى مصادرة 37700 قطعة أثرية منهوبة.وأوضحت "الإنتربول" في بيان أن هذه الحملة التي حملت اسم "باندورا 9" كشفت عن العملات القديمة، والآلات الموسيقية، والقطع الأثرية المنهوبة التي كانت ستُباع بشكل غير قانوني على المواقع الإلكترونية أو شبكات التواصل الاجتماعي.وكان ناهبو الممتلكات الثقافية الذين قُبض عليهم يستخدمون أجهزة للكشف عن المعادن وأدوات أخرى "تُستخدم عادة في عمليات الحفر غير القانونية"، وصودر ما يقرب من 100 من هذه الأدوات، مما يسلّط الضوء على "التهديد المستمر بنهب المواقع الثقافية".وأضافت الإنتربول التي صادرت ما يقرب من 4300 قطعة ثقافية من خلال تحقيقات عبر الإنترنت، أن المنصات الرقمية أصبحت بسرعة قناة مفضلة للمتاجرين لتسويق وبيع الأشياء المنهوبة.وتابعت أن العديد من التحقيقات لا تزال جارية، ومن المتوقع إجراء المزيد من الاعتقالات والمصادرات، مشيرة إلى الإبلاغ عن 258 حالة في قارة أوروبا.