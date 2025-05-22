فادي علامة عرض مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية في جورجيا تفعيل التعاون

إستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب النائب الدكتور فادي علامة نظيره رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية في جورجيا على رأس وفد ضم رئيس لجنة الثقافة ورئيس لجنة الاقتصاد والسفير والقنصل العام في لبنان، حيث إستعرض علامة والوفد خلال اللقاء، الوضع العام في المنطقة ودور جورجيا الحيوي وحضورها الاقتصادي.

وعرض النائب علامة بشكل عام للأوضاع السياسية في لبنان. كذلك بحث المجتمعون في آلية تفعيل التعاون البرلماني بين لبنان وجورجيا وسبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وتلقى علامة في ختام اللقاء دعوة من رئيس الوفد لزيارة جورجيا.