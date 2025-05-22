الجميل التقى بلديات الفنار ودرعون - حريصا وكفرعقا: للتعاون في خدمة الناس وتثبيت الإدارة المحلية

التقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل كلاً من رئيس بلدية الفنار ميشال سلامة وأعضاء المجلس البلدي، رئيسة بلدية درعون - حريصا هنادي مقوم وأعضاء المجلس ورئيس بلدية كفرعقا الياس ساسين وأعضاء المجلس البلدي، وخصصت اللقاءات للتداول في شؤون العمل البلدي وسبل تعزيز التعاون خدمةً لأبناء المناطق. وشكر ممثلو المجالس البلدية الجميل على "دعمه الدائم لقضايا الإنماء المحلي ووقوفه إلى جانب الأهالي في المحطات كافة". من جانبه، هنّأ الجميّل رؤساء البلديات وأعضاءها على نيلهم ثقة الناس، متمنياً لهم التوفيق في مهماتهم الجديدة، ومشدّداً على "أهمية ترسيخ الشفافية والمبادرة ضمن المجالس البلدية لتكون السلطة المحلية على تماس مع حاجات الناس وتطلعاتهم".

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