شيخ العقل التقى وزير الثقافة وقنصل مصر ووفدا عسكريا ايطالياً وزوّارا

التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم القنصل العام لسفارة مصر في لبنان محمد المشد، بحضور عضو مجلس ادارة المجلس المذهبي د. عماد الغصيني، وجرى التأكيد على عمق العلاقة التي تربط بين لبنان ومصر وسبل تعزيزها، وعلى الاخص بين مشيخة العقل والازهر الشريف، اضافة الى البحث الاوضاع العامة على الساحتين اللبنانية والعربية.

كما استقبل وفدا من "الفرقة التقنية العسكرية الايطالية من اجل لبنان" برفقة الاب الدكتور عيد بو راشد والدكتور منير حمزة، ضم: الكولونيل التيليو كورتوني والرائد ريكاردو ليمينوتي، واطلع الوفد شيخ العقل على دور الفرقة العسكرية واهدافها ورسالتها في لبنان. ومن زوّار دار الطائفة، الاستاذ فريد محمود والدكتورة رانيا غانم امان الدين. السيد وفيق مسعود من السويداء.

وترأس شيخ العقل اجتماعا "لجمعية الغد" برئاسة الوزير السابق عادل حمية، لمناقشة مسائل متصلة بعملها.

كما اجتمع الى لجنة التحضير للعشاء السنوي الخيري: امين سر المجلس المذهبي المحامي رائد النجار ورئيسة اللجنة الاجتماعية المحامية غادة جنبلاط وعضو لجنة شؤون الاغتراب الاستاذ طارق ذبيان.

وفي منزله في شانيه التقى شيخ العقل امس وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة قبل رعايتهما معا الندوة الثقافية الوطنية في البلدة، والوزيرين السابقين حسن اللقيس ويوسف سلامة، ورئيس جامعة المقاصد د. حسان غزيري، والرئيس الفخري لجامعة الروح القدس الاب جورج حبيقة وشخصيات روحية وثقافية واجتماعية.

وقدّم الشيخ ابي المنى التعازي في دار الطائفة بالصيدلي المرحوم رجا شرف الدين، وقد استقبله شقيقه الوزير السابق عصام شرف الدين وعائلة الراحل، بحضور النائب اكرم شهيب وعدد من الوزراء والنواب ورئيس الاركان اللواء حسان عودة.

كما قدم التعازي في مدينة عاليه بالمناضل في صفوف الحزب التقدمي الاشتراكي المرحوم قاسم قماش، على رأس وفد من المشايخ واعضاء في المجلس المذهبي. وكان شارك سابقا في مأتم المرحومة الشيخة وداد جميل الاشقر في بلدة الخريبة الشوف.