قتلى في تحطم طائرة صغيرة على حي سكني في كاليفورنيا

قتل العديد من الاشخاص في تحطم طائرة صغيرة على حي سكني في سان دييغو بكاليفورنيا في غرب الولايات المتحدة، وفق السلطات المحلية.

واعلن دان ايدي من دائرة الاطفاء في سان دييغو "نعتقد ان هناك عدة قتلى". ويبدو ان الضحايا كانوا يستقلون الطائرة من طراز "سيسنا 550".