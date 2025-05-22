افاد مراسل "النشرة" في النبطية، بإطلاق نار كثيف يسمع في بلدة تول للاخلاء بعد التهديد الاسرائيلي باستهداف مبنى، وسط تحليق مكثف للطيران المسير.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: إطلاق نار كثيف يسمع في تول للاخلاء بعد التهديد الاسرائيلي باستهداف مبنى وسط تحليق مكثف للطيران المسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.