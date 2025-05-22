الجيش الإسرائيلي هدد مبنى في قرية تول بجنوب لبنان

هدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "للمتواجدين في قرية تول في جنوب لبنان وتحديدًا لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة والمباني القريبة منه"، زاعماً أنه "يتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله ويجب الابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر وفق ما يُعرض في الخارطة".

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