السعودية ستُرَخّص بيع الكحول في مواقع محددة ابتداءً من عام 2026

أعلنت السعودية في تحول سياسي كبير، أنها ستُرخص بيع واستهلاك المشروبات الكحولية في نحو 600 موقع محدد في أنحاء البلاد، ابتداءً من عام 2026، بحسب موقع "Wine Intelligence".

ولفت الموقع الى ان هذا القرار يُعتبر جزءًا من رؤية أوسع لتحديث قطاع السياحة، لا سيما في إطار التحضير لاستضافة معرض إكسبو 2030 وكأس العالم لكرة القدم 2034. واشار التقرير إلى أن الترخيص سيتم بشكل مراقب ومحدود في مواقع راقية.

وأكدت السلطات السعودية أن الكحول سيظل محظورًا في متاجر البيع بالتجزئة، والأماكن العامة المفتوحة، والمنازل الخاصة، ولأغراض الإنتاج أو الاستهلاك الشخصي. وتهدف الحكومة إلى ضمان حصر الوصول إلى المشروبات الكحولية في بيئات خاضعة للرقابة، تُلبي احتياجات الزوار والمقيمين غير المسلمين بشكل رئيسي. ويعكس هذا النهج سياسات مماثلة مطبقة بالفعل في دول مجاورة مثل البحرين والإمارات العربية المتحدة. وقد شهدت كلتا الدولتين نتائج إيجابية من مبيعات الكحول المنظمة في مناطق محددة، مما ساهم في زيادة السياحة والنشاط التجاري الدولي.