افادت معلومات للـ "LBCI" بان لبنان حصل على ضمانات من واشنطن بان اسرائيل لن تقوم باي عمل عسكري يعكر سير الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب.

كانت هذه تفاصيل خبر معلومات للـLBCI: لبنان حصل على ضمانات من واشنطن بان اسرائيل لن تقوم باي عمل عسكري يعكر سير الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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