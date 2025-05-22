شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الاتحاد بعد تعديل قانون انتخابات البرلمان: الأمور تسير بشكل جيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إنه طالب بالتعديلات التى أجريت بخصوص قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، خلال الحوار الوطنى، بالإضافة إلى تعديل قانون الأحزاب.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج "اليوم" الذى يذاع على قناة "dmc": "تم التعديل المقترح وتمت الموافقة عليه، ورغم أنه غير مُرضى للأحزاب بشكل كامل، ولكننا كسبنا خطوات وهو يعنى أن الأمور تسير بشكل جيد".

وتابع: "النظام الانتخابى لم يتغير، وما تغير هو التوزيع الجغرافى وعدد المقاعد وتقسيم الدوائر، وبالتالى كل الأحزاب السياسية جاهزة، ونحن جاهزون في ظل القانون الجديد".