شكرا لقرائتكم خبر عن نقل البرلمان توافق على موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للعام المالى 2025/2026 والان مع تفاصيل الخبر

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الخميس، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، فيما يخص الهيئة العامة لميناء الإسكندرية .

وعرض اللواء أحمد حواش ،موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية حيث بلغ إجمالي تقديرات موازنة الهيئة، للعام المالى 2025/2026 مبلغ 21 مليار و915 مليون و202 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات الهيئة، للعام المالى 2024/2025 ، مبلغ 19 مليار و600 مليون و546 ألف جنيه، بزيادة قدرها 2 مليار و314 مليون و656 ألف جنيه ، بنسبة زيادة 12%.

بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالى 2025/2026، مبلغ 13 مليار و152 مليون جنيه بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2024/2025 ، مبلغ 10 مليار و152 مليون جنيه ،بزيادة قدرها 3 مليار جنيه، بنسبة زيادة 30%.

بلغت تقديرات الموازنة الرأسمالية للهيئة للعام المالي 2025/2026 ، مبلغ 8 مليار و 763 مليون و202 ألف جنية، بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2024/2025 ، مبلغ 9 مليار و 448 مليون و 546 ألف جنيه، بعجز قدره 685 مليون و344 ألف جنيه ، بنسبة خفض قدرها 7%.