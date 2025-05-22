إلياس رودريجيز اعترف على نفسه للشرطة وقال فعلتها من أجل غزة

الشارقة - اميمة ياسر - قُتل موظفان في السفارة الإسرائيلية بواشنطن، بالرصاص في وقت متأخر من يوم الأربعاء خارج المتحف اليهودي في العاصمة الأمريكية، على يد مسلح هتف "الحرية لفلسطين".



مقتل موظفين بالسفارة الإسرائيلية

المشتبه به، الذي تم تحديد هويته باسم إلياس رودريجيز، هو مقيم في ولاية شيكاغو يبلغ من العمر 30 عامًا وقالت الشرطة الأمريكية إن رودريغيز ليس لديه سجل جنائي سابق، وقد شوهد في المكان قبل الهجوم.

كان الضحيتان، اللذان يُعتقد أنهما زوجان، يغادران فعالية يهودية في المتحف عندما اقترب رودريجيز من مجموعة من أربعة أشخاص وفتح النار من مسافة قريبة.

وصرحت باميلا سميث، قائدة شرطة واشنطن، بأنه هتف "الحرية لفلسطين، الحرية لفلسطين" بعد اعتقاله، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وأكدت السفارة الإسرائيلية في واشنطن مقتل اثنين من موظفيها، وأوضح تال نعيم كوهين، المتحدث باسم السفارة: "قُتل اثنان من موظفينا من مسافة قريبة أثناء حضورهما فعالية ثقافية".

من هو إلياس رودريجيز ؟

إلياس رودريغيز، شاب يبلغ من العمر 30 عامًا، مقيم في شيكاغو.

يُعرف بنشاطه مع حزب الاشتراكية والتحرير وانخراطه في حركة "حياة السود مهمة" ، وفقًا للتقارير.

في عام 2017، شارك رودريجيز في احتجاج أمام منزل عمدة شيكاغو آنذاك، رام إيمانويل، نظمته جماعات من بينها مؤتمر المقاومة الشعبي، ومنظمة "أنسر شيكاغو"، ومنظمة "حياة السود مهمة" للنساء المؤمنات.

خلال المظاهرة، التي أُقيمت في ذكرى مقتل لاكوان ماكدونالد على يد شرطة شيكاغو، جادل رودريغيز بأن سعي المدينة لاستضافة مقر رئيسي لشركة أمازون ومقتل الشرطة قضيتان مترابطتان، متحدثًا عن العنصرية المنهجية وعدم المساواة الاقتصادية.

كان لاكوان ماكدونالد مراهقًا أسود يبلغ من العمر 17 عامًا، أُطلق عليه النار 16 مرة ضابط شرطة شيكاغو، جيسون فان دايك، في 20 أكتوبر 2014.

أصبحت هذه الحادثة واحدة من أبرز قضايا وحشية الشرطة في الولايات المتحدة، وأثارت احتجاجات على مستوى البلاد.

قبل وقوع الحادثة في واشنطن العاصمة، أفاد شهود عيان برؤية إلياس رودريجيز خارج متحف العاصمة اليهودي ثم اقترب من مجموعة من أربعة أشخاص وأطلق النار على اثنين منهم "عن قرب"، وفقًا للشرطة.

وورد أن رودريجيز دخل المتحف بعد ذلك، وادعى في البداية أنه ضحية، وطلب من الآخرين الاتصال بالشرطة.

عندما وصل رجال الشرطة، رفع رودريجيز يديه، وقال: "أنا من فعل هذا"، وأعلن أنه أعزل.

ثم أخرج كوفية حمراء (وشاحًا شرقيًا تقليديًا) وبدأ يهتف "حرروا فلسطين"، بينما كان أفراد الأمن يحتجزونه.

واصل الهتاف حتى أثناء جرّه من قِبل رجال الأمن إلى خارج المبنى ثم قادته الشرطة لاحقًا إلى المكان الذي تخلص فيه من سلاحه.