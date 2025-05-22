في ثاني حادث خلال شهرين.. إطلاق نار يهز محيط وكالة الاستخبارات الأمريكية

الشارقة - اميمة ياسر - أفاد مسؤولون أمريكيون، اليوم الخميس، بإطلاق نار بالقرب من مقر وكالة الاستخبارات المركزية CIA في ولاية فرجينيا.

وأغلقت وكالة الاستخبارات المركزية بوابة المقر الرئيسي القريب من العاصمة واشنطن في ولاية فرجينيا، بعد حادث إطلاق النار، بحسب شبكة "سي بي إس".

وذكرت الوكالة، أن أفرادًا اشتبكوا مع أحد الأشخاص أمام بوابات الوكالة وهو قيد الاحتجاز، رافضة الإفصاح عما إذا كان المشتبه به قد أصيب بالرصاص.

فيما أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن الحادثة هي الثانية في مقر وكالة المخابرات المركزية خلال شهرين، مؤكدة إطلاق النار على سائقة بعد محاولتها اقتحام بوابة مقر المخابرات المركزية الأمريكية بفرجينيا.

وشهدت العاصمة الأمريكية واشنطن في وقت سابق، إطلاق نار قرب المعبد اليهودي، الذي أسفر عن مقتل 2 من موظفي السفارة الإسرائيلية في انعكاس صريح لتمدد حالة الغضب الشعبي تجاه الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية لتتجاوز شعوب المنطقة العربية والإسلامية.

ويأتي الحادث بالتزامن مع فعالية أقيمت في المتحف اليهودي بواشنطن، وذكرت الشرطة الأمريكية أنها تمكنت من تحديد هوية المشتبه به، وهو إلياس رودريجيز - 31 عامًا - الذي اعتُقل بعد وقت قصير من وقوع الحادث.