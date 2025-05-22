الرئيس عون: اللبنانيون في الخارج يقدمون الانجازات المتتالية ما يعطي صورة مشرفة عن لبنان في المحافل الاقليمية والدولية

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران يرافقه الاطباء الذين كرمتهم الجامعة اللبنانية اليوم، تقديراً لانجازاتهم وابحاثهم في مجال معالجة داء السرطان، وهم: الدكتور احمد عواضة، الدكتور غسان ابو علف، الدكتور طوني خويري.

وقد هنأ الرئيس عون الاطباء الثلاثة مقدراً جهودهم ودراساتهم معتبراً ان اللبنانيين في الخارج يقدمون الانجازات المتتالية سواء في الابحاث او الدراسات او العلاج ما يعطي صورة مشرفة عن لبنان في المحافل الاقليمية والدولية. وشكر الرئيس عون الدكتور بدران على مبادرته في تكريم الاطباء الثلاثة من خلال منحهم دكتوراه فخرية من الجامعة اللبنانية في علوم السرطان.

واعرب الاطباء الثلاثة، طوني خويري من جامعة هارفرد، احمد عواضة (بروكسل)، غسان ابو علف ( نيويورك)، عن تعلقهم بلبنان ومحبتهم له واستعدادهم لتعميم خبرتهم الطبية ونتائج الابحاث التي يقومون بها على الجسم الطبي اللبناني، لافتين الى انه رغم اقامتهم وعملهم في الخارج، إلا انهم متعلقون بوطنهم الام ويفتخرون بالانتماء له.

واستقبل الرئيس عون وفدا من نقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات في لبنان برئاسة السيد جوزف غريب وعضوية السادة:ايلي الحاج، اندره فاضل، عدنان دندن. وقد عرض الوفد على رئيس الجمهورية واقع اعضاء النقابة وما يقومون به من اجل تأمين الدواء باستمرار لتوفير المعالجة اللازمة، والجهود التي بذلوها خلال فترة الحرب الاسرائيلية على لبنان كي لا ينقطع الدواء.

واشار السيد غريب الى حاجات اعضاء النقابة لاسيما لجهة تمكينهم من تسديد الديون المترتبة عليهم في الخارج، وضرورة انشاء الهيئة الوطنية للدواء، ومكافحة تهريب الادوية واستغلال الظروف الاقتصادية للمواطنين مشدداً على عدم شراء اي دواء غير شرعي لاسيما وأن الادوية متوافرة كلها في الصيدليات. ولفت الى العمل مع وزارة الصحة كي يعود لبنان مركزاً اساسيًا للسياحة او التقنيات الطبية.

ودعا الرئيس عون الوفد الى التنسيق مع وزارة الصحة على نحو يكفل تأمين الدواء بشكل دائم وبنوعية جيدة حفاظاً على السلامة العامة وعلى سمعة لبنان الداخلية والخارجية.