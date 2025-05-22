فوز لائحة "التنمية والوفاء" بالتزكية في بلدة برج رحال في قضاء صور

فازت لائحة التنمية والوفاء بالتزكية في بلدة برج رحال في قضاء صور.

هذا وأفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأنّ "45 بلدية فازت فيها لوائح "التنمية والوفاء" بالتزكية في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون حتى الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم.

هذا، ومن المقرر أن تقام الانتخابات البلدية والاختيارية يوم السبت المقبل في 24 أيار.

وفي وقت سابق، وجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري نداءً إلى الجنوبيين دعا فيه إلى "المشاركة الكثيفة في الإقتراع للوائح التنمية والوفاء، خاصة في القرى الأمامية لإنتاج مجالسها البلدية والإختيارية، وللتأكيد من خلالها للمحتل الإسرائيلي ولآلته العدوانية، أن هذه القرى العزيزة لن تكون إلا لبنانية لأهلها ومساحة للحياة وليست أرضاً محروقة وسنعيد إعمارها ولن تكون شريطاً عازلاً مهما غلت التضحيات".