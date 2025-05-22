القوات: الرقم الفعلي للمقترعين الشيعة الذين صوّتوا للائحة القوات البلدية في زحلة هو بحدود 100 صوت فقط

اشارت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" في بيان، الى انه نأسف لما أوردته صحيفة "النهار" في خانة "الأسرار" في عددها الصادر اليوم، حول الأرقام الانتخابية في زحلة، وتحديدًا ما ورد عن "أن ما يزيد على 900 صوت من نحو 3000 مقترع شيعي صبّ في مصلحة لائحة القوات اللبنانية البلدية". أما أسفنا، فمرده إلى اعتيادنا على دقة هذه الصحيفة في أخبارها، فيما نجهل صراحة الجهة التي تعمّدت ضرب صورة الصحيفة على هذا المستوى. والحقيقة أن الرقم الفعلي للمقترعين من أبناء الطائفة الشيعية الكريمة الذين صوّتوا للائحة القوات البلدية هو بحدود 100 صوت فقط، فاقتضى التوضيح.

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