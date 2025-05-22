أصدر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مذكرة إداريّة، تتعلّق بإقفال المؤسسات العامة والبلديات والمدارس والجامعات التي تعمل أيام السبت بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتيّ لبنان الجنوبي والنبطية.

كانت هذه تفاصيل خبر مذكرة بإقفال المؤسسات العامة والبلديات والمدارس والجامعات يوم السبت بمناسبة إجراء الانتخابات في الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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