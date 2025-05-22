شي جينبينغ يحض على تعزيز التعاون بين فرنسا والصين خلال اتصال مع ماكرون

دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى "تعزيز التضامن والتعاون بين الصين وفرنسا وأكد لنظيره إيمانويل ماكرون استعداده للعمل "يدا بيد مع أوروبا".

وذكر شي لماكرون في اتصال هاتفي إن على الصين وفرنسا "تعزيز التضامن والتعاون"، مضيفا أن بكين "مستعدة للعمل يدا بيد مع أوروبا للتعامل مع التحديات العالمية، وتحقيق مزيد من النتائج المفيدة للجانبين وللعالم"، بحسب ما ذكرت شبكة البث الرسمية "سي سي تي في".

وحض الرئيس الصيني نظيره الفرنسي على "الدفاع المشترك عن قواعد التجارة الدولية"، فيما أكد ماكرون الحاجة إلى "تكافؤ الفرص" بين البلدين.

ونقلت "سي سي تي في" عن شي قوله خلال الاتصال إن البلدين يجب أن "يحميا بشكل مشترك قواعد التجارة الدولية والنظام الاقتصادي العالمي، ويمارسا التعددية الحقيقية". وأكد أنه يتعيّن على بكين وباريس "أن يغتنما الفرص لتعميق التعاون في المجالات التقليدية" (الفضاء والطاقة النووية)، و"توسيع التعاون في المجالات الناشئة مثل التكنولوجيا الرقمية والتنمية الخضراء والطب الحيوي والاقتصاد الفضي" (الذي يستهدف كبار السن).

كذلك أكد شي أن على بكين وباريس "العمل معا لتكونا قوة موثوقة في الحفاظ على النظام الدولي".

من جانبه، أكد ماكرون على منصة "إكس" عقب المحادثة الهاتفية "رغبة فرنسا في مواصلة بناء علاقة اقتصادية قوية مع الصين". وأعلن أن "الاستثمارات الصينية موضع ترحيب في فرنسا. ولكن يجب أن تستفيد شركاتنا من ظروف تنافسية عادلة في بلدينا"، مشددا على أن "هذه نقطة أساسية".

وأضاف الرئيس الفرنسي الذي يغادر السبت في جولة بجنوب شرق آسيا (فيتنام وإندونيسيا وسنغافورة) تستغرق عدة أيام "اتفقنا على المضي قدما في أسرع وقت ممكن بشأن قضية الكونياك، الأساسية لمنتجينا".

وفي شأن أوكرانيا، أكد ماكرون لنظيره الصيني أنه يشاركه "الهدف نفسه في ما يتعلق بالحرب التي تشنها روسيا": "سلام دائم وقوي يبدأ بوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط".

واردف ماكرون "سنعمل مع الصين استعدادا لمؤتمر عن حل الدولتين متوقع في حزيران في نيويورك، وترأسه فرنسا بالاشتراك مع المملكة العربية السعودية".