"النشرة": الطيران المسير الإسرائيلي استهدف اطراف بلدة رب ثلاثين

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الطيران المسير الإسرائيلي استهدف اطراف بلدة رب ثلاثين". كذلك أفاد المراسل عن بأن "القوات الإسرائيلية اطلقت النار على احد رعاة الماشية في بلدة الوزاني مقابل قرية الغجر ما ادى الى اصابته بجروح".

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