الحوثي: لا يمكن التراجع عن الموقف اليمني أبداً وتصعيد الاحتلال يستدعي التصعيد في والإسناد والاهتمام المكثف

أشار قائد حـركة أنصار الله عبد الملك الحوثي، الى أن "العدو الإسرائيلي فاشل في التأثير على الموقف اليمني وفي ردعه، واليمن نفذ هذا الأسبوع عمليات بـ8 صواريخ فرط صوتية وباليستية وطائرات مسيرة"، موضحاً أن "3 صواريخ من عمليات هذا الأسبوع كانت في اتجاه مطار اللد".

ولفت الحوثي إلى أن "العديد من شركات الطيران مددت تعليق رحلاتها الجوية إلى فلسطين المحتلة، وذلك ضمن تأثير مهم للعمليات اليمنية، حيث تبين مدى تأثير العمليات اليمنية، وتبين عجز العدو الإسرائيلي عن ردع الموقف اليمني أو التأثير عليه".

وشدّد على أن "الموقف اليمني منطلقه إيماني وقيمي وأخلاقي، ولا يمكن التراجع عنه أبداً، وتصعيد الاحتلال يستدعي التصعيد في العمل والإسناد والاهتمام المكثف"، موضحاً أنه "لا ينبغي أبداً في هذه المرحلة أن تتسلل حالة الوهن أو الضعف أو الملل إلى نفس أي إنسان يحمل ذرة من الإنسانية والإيمان".

وذكر أن "المقام في هذه المرحلة هو مقام اهتمام أكثر، تصعيد أكثر، جد أكثر"، متأملاً أن "يكون الحضور المليوني في اليمن يوم الغد حاشداً وكبيراً جداً، بعد أسبوع من أكبر الأسابيع دموية ومأساة في قطاع غزة".

وأردف "قطاع غزة يواجه مجاعة كبيرة وحالة مأساوية للغاية، في فضيحة كبرى لما يسمى بالمجتمع الدولي والمنظمات الدولية".

وأضاف "العدو يصعّد في جرائمه وفي إبادته الجماعية بشكل بشع للغاية، فيما يبقى السقف الرسمي لمعظم الأنظمة إصدار بيانات من دون تحرك عملي، في وقتٍ نرى أن سفن دولة إسلامية ودولة عربية هي أكثر السفن التي تزود العدو الإسرائيلي والصهاينة من خلال البحر الأبيض المتوسط بالمواد الغذائية والبضائع".

وقال "اعتداءات الاحتلال المستمرة على لبنان بكل الأشكال، تهدف إلى منع الأهالي من العودة إلى قراهم".