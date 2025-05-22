بري دعا الجنوبيين للاقتراع للوائح "التنمية والوفاء": القرى الأمامية لن تكون شريطًا عازلاً مهما غلت التضحيات

وجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري نداءً إلى الجنوبيين دعا فيه إلى "المشاركة الكثيفة في الإقتراع للوائح التنمية والوفاء، خاصة في القرى الأمامية لإنتاج مجالسها البلدية والإختيارية، وللتأكيد من خلالها للمحتل الإسرائيلي ولآلته العدوانية، أن هذه القرى العزيزة لن تكون إلا لبنانية لأهلها ومساحة للحياة وليست أرضاً محروقة وسنعيد إعمارها ولن تكون شريطاً عازلاً مهما غلت التضحيات".

وقال بري في كلام وجهه إلى أهالي الجنوب: "يا مسك الختام في كل الإستحقاقات وفي التضحية والبذل والشهادة والحياة والانتصار والقيامة من بين الرماد. يا أبناء الإمام الصدر المقيم في جوارحنا كتاباً مفتوحاً على الحقيقة بأن الإنسان هو رأس مال لبنان وأن المشاركة في كل ما يصنع حياة الدولة والمجتمع هي الطريق إلى الحرية والعدالة والتنمية".

وأضاف "يا آباء وأمهات وأبناء وبنات الشهداء كل الشهداء، لا سيما الذين إرتقوا خلال العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي إستهدف لبنان وجنوبه ولا يزال يستهدف فلذات الأكباد. يا كل الأوفياء، أيها الصامدون الصابرون المقاومون الثابتون في كل قرية وبلدة ومدينة على مساحة الجغرافيا اللبنانية في محافظتي الجنوب والنبطية. أنتم مدعوون في الرابع والعشرين من أيار إلى إعادة تجسيد مشهد العودة إلى أرضكم ومنازلكم كما جسدتموه في اللحظات الاولى لتوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم أمواجاً وافواجاً هادرة بالوفاء والإنتماء".

وتابع: "أعيدوا إلى أذهان كل المراهنين والمراقبين والمشككين، صورة ذلك المشهد الإنساني الوطني الأصيل، من خلال المشاركة الكثيفة في الإنتخابات البلدية والإختيارية والإقتراع للوائح التنمية والوفاء التي تم التوافق عليها بين حركة أمل وحزب الله والعائلات والقوى السياسية والأهلية، وأيضا ببذل كل جهد مستطاع وضمن المهلة القانونية التي لا تزال متاحة من أجل المساعدة للوصول إلى تزكية هذه اللوائح حيث يمكن الوصول إلى التزكية. أنتم مدعوون للإقتراع للوائح التنمية والوفاء التي تشبه تاريخنا العريق، وحاضرنا بما يختزن من محطات وتضحيات، ومستقبلنا الذي لن نقبل إلا بأن يكون ترجمة لأحلام أبنائنا في بناء وطن العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وطناً قوياً واحداً موحداً لجميع ابنائه".