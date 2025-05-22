انطوان حبيب زار سفير قطر وعرضا العلاقة بين مصرف الاسكان و"صندوق قطر للتنمية" وإمكانية التعاون مستقبلا

زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، رافقه بعض أعضاء مجلس الإدارة وعدد من المدراء في مصرف الإسكان.

وتم عرض للعلاقات القائمة بين المصرف و"صندوق قطر للتنمية" وإمكانية التعاون المشترك في المستقبل.

وشكر حبيب خلال اللقاء، دولة قطر "بشخص الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على دعمها الدائم للبنان وشعبه ووقوفها إلى جانبهما عبر السنوات، وهي لا تزال تُبدي التعاون والدعم في الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان".

وثمن حبيب جهود رئيس الجمهورية جوزاف عون خلال زيارته دولة قطر، "لتوفير الدعم اللازم للبنان وتأمين المساعدة المطلوبة للمؤسسات اللبنانية".