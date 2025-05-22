بري بحث مع عباس تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة

بحث رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة على "ضوء مواصلة اسرائيل عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية إضافة للعلاقات اللبنانية الفلسطينية".

هذا، وكان قد أقيم للرئيس الفلسطيني مراسم استقبال رسمي في عين التينة حيث استقبله رئيس المجلس عند مدخل المقر، ثم استعرض عباس ثلة من شرطة مجلس النواب.

إلى ذلك، تابع بري المستجدات والاوضاع العامة خلال لقائه وزير التنمية الادارية فادي مكي.

وبحث بري أيضاً الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً إنمائية خلال إستقباله النائبين السابقين فوزي حبيش ونجله هادي.