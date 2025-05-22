اللجنة الوزارية المكلفة بمسألة النازحين السوريين: لاستكمال الخطة التفصيلية للعودة والشروع في تنفيذ المرحلة الأولى منها

واصلت اللجنة الوزارية المكلفة بمسألة النازحين السوريين اجتماعاتها الدورية، برئاسة نائب رئيس الوزراء طارق متري.

وشددت اللجنة في بيان، على "أهمية اتساق أعمال الوكالات الدولية مع خطة الدولة اللبنانية، واطلعت على ما تحقق في هذا المجال".

وأعطت اللجنة توجيهاتها للجنة التنفيذية التي تألفت من أجل استكمال الخطة التفصيلية لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم والشروع في تنفيذ المرحلة الأولى منها".