الخوري استقبل وفدا من تجمع الشركات اللبنانية مؤكدا حرص الحكومة على تهيئة الظروف المناسبة لنشاط القطاع الخاص

استقبل وزير الصناعة جو عيسى الخوري وفداً من تجمع الشركات اللبنانية برئاسة باسم البواب في مقر الوزارة، حيث جرى البحث في الأوضاع الإقتصادية بشكل عام ووضع القطاع الصناعي بشكل خاص.

واكد الخوري "حرص الحكومة وحرصه الشخصي على القيام بكل ما من شأنه تهيئة الظروف المناسبة لنشاط القطاع الخاص"، مشددا على "رهان الحكومة على تحقيق النمو الاقتصادي الذي يشكل ركيزة أساسية في عملية الإصلاح والتعافي المالي والإقتصادي والإجتماعي".

وأكد البواب خلال اللقاء "ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الممكنة من أجل تحسين بيئة الأعمال والاستثمار بخاصة في ما يتعلق بالقطاع الصناعي الذي أمامه فرص كبيرة للنمو وهو حقق تقدماً ملحوظاً ودوراً ريادياً في الفترة الأخيرة"، مشدداً على "ضرورة إنجاز القوانين التي تتعلق بالإصلاح المالي كون إعادة تفعيل القطاع المصرفي يشكل عاملاً أساسياً وحاسماً بموضوع نهوض الاقتصاد ونموه والتوسع في الداخل والخارج".