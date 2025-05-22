نتانياهو يكشف عن دور محوري لعبته إسرائيل أدى إلى سقوط بشار الأسد

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من تل أبيب: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد سقط نتيجة لعمليات الجيش الإسرائيلي.

وقال نتانياهو: "غيرنا وجه الشرق الأوسط وقلصنا قدرات حزب الله وأسقطنا نظام الأسد وكسرنا محور الشر الذي تقوده إيران".

وأضاف: "لقد ألحقنا ضررا بالبنية التحتية الحيوية لإيران، التي لا تزال تشكل تهديدا خطيرا للغاية لإسرائيل. ونحن ننسق إجراءاتنا بشكل كامل مع الولايات المتحدة، ونجري محادثات مستمرة معهم".

وأشار نتانياهو إلى أن إسرائيل تأمل في أن تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران يمنع الأخيرة من الحصول على الأسلحة النووية.

ويذكر أن الولايات المتحدة وإيران قد أجرتا أربع جولات من المفاوضات غير المباشرة بوساطة سلطنة عمان للتوصل إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي. وأعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في وقت سابق من اليوم أن الجولة الخامسة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة حول برنامج طهران النووي ستجري في روما يوم الجمعة 23 مايو.

وأعلنت واشنطن مرارا أنها تسعى لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وطرحت وقف تخصيب اليورانيوم كأحد الشروط لعقد الصفقة، الأمر الذي أعربت طهران عن معارضتها له، معتبرة تخصيب اليورانيوم للأغراض المدنية حقا مشروعا لها.