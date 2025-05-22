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جداول تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب بالنظامين الفردى والقائمة

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  • جداول تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب بالنظامين الفردى والقائمة 1/22
  • جداول تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب بالنظامين الفردى والقائمة 2/22
  • جداول تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب بالنظامين الفردى والقائمة 3/22
  • جداول تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب بالنظامين الفردى والقائمة 4/22
  • جداول تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب بالنظامين الفردى والقائمة 5/22
  • جداول تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب بالنظامين الفردى والقائمة 6/22
  • جداول تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب بالنظامين الفردى والقائمة 7/22
  • جداول تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب بالنظامين الفردى والقائمة 8/22
  • جداول تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب بالنظامين الفردى والقائمة 9/22
  • جداول تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب بالنظامين الفردى والقائمة 10/22
  • جداول تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب بالنظامين الفردى والقائمة 11/22
  • جداول تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب بالنظامين الفردى والقائمة 12/22
  • جداول تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب بالنظامين الفردى والقائمة 13/22
  • جداول تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب بالنظامين الفردى والقائمة 14/22
  • جداول تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب بالنظامين الفردى والقائمة 15/22
  • جداول تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب بالنظامين الفردى والقائمة 16/22
  • جداول تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب بالنظامين الفردى والقائمة 17/22
  • جداول تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب بالنظامين الفردى والقائمة 18/22
  • جداول تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب بالنظامين الفردى والقائمة 19/22
  • جداول تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب بالنظامين الفردى والقائمة 20/22
  • جداول تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب بالنظامين الفردى والقائمة 21/22
  • جداول تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب بالنظامين الفردى والقائمة 22/22

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القاهرة - سامية سيد - كتبت نورا فخرى

الخميس، 22 مايو 2025 02:19 م

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي خلال اجتماعها اليوم الخميس، علي جداول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي، وجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة، وذلك بمشروع قانون تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب (من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب).

ويأتي ذلك في ضوء موافقه اللجنة علي (المادة الثانية) من مشروع القانون والتي تقضي بأن تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.

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