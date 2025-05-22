شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي وقرينته يعزيان سلطان عمان وحرمه فى وفاة والدة حرم السلطان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، برقية تعزية إلى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عُمان والسيدة الفاضلة حرمه عهد بنت عبد الله البوسعيدي، معبرين عن خالص مواساتهما لوفاة السيدة والدة حرم السلطان، داعيين المولى عزّ وجلّ أن يشمل الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها الكريمة الصبر والسلوان.
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