اخبار العالم

الرئيس السيسي وقرينته يعزيان سلطان عمان وحرمه فى وفاة والدة حرم السلطان

0 نشر
0 تبليغ

الرئيس السيسي وقرينته يعزيان سلطان عمان وحرمه فى وفاة والدة حرم السلطان

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي وقرينته يعزيان سلطان عمان وحرمه فى وفاة والدة حرم السلطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، برقية تعزية إلى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عُمان والسيدة الفاضلة حرمه عهد بنت عبد الله البوسعيدي، معبرين عن خالص مواساتهما لوفاة السيدة والدة حرم السلطان، داعيين المولى عزّ وجلّ أن يشمل الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها الكريمة الصبر والسلوان.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements