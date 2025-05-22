بريطانيا: الوضع في غزة لا يُطاق ولم يعد بوسعنا تحمّل ما يحدث

القاهرة - كتب محمد نسيم - وجّه وزير البيئة البريطاني ستيف ريد، انتقادات حادة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، معتبرًا أن الوضع في قطاع غزة أصبح "لا يُطاق"، في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية وتصاعد المعاناة الإنسانية.

وفي تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء، قال الوزير: "حكومة نتنياهو تزيد الأمور تعقيدًا، وعليها أن توقف الأعمال العدائية فورًا"، مشددًا على أن بلاده تعمل مع حلفائها لتحسين الأوضاع في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وأكد أن الحكومة البريطانية لم تعد قادرة على تحمل ما يحدث، مضيفًا: "سنتخذ ما يلزم من إجراءات لوقف هذا التصعيد".

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وأشار الوزير إلى أن السلام الحقيقي بين الفلسطينيين والإسرائيليين لن يتحقق إلا من خلال حل الدولتين، لافتًا إلى أن لندن تسعى للضغط على حكومة الاحتلال من أجل البدء بخطوات عملية لوقف التدهور الإنساني والتمهيد لعملية سياسية عادلة.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الغضب الدولي من استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وفي وقت تتصاعد فيه المطالبات بوقف إطلاق النار والعودة إلى المسار التفاوضي.

المصدر : وكالات