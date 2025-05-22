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زلزال بقوة ( 6.3 ) درجات يضرب جزيرة كريت اليونانية

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  • زلزال بقوة ( 6.3 ) درجات يضرب جزيرة كريت اليونانية 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

ضرب زلزال بلغت قوته (6.3) درجات على مقياس ريختر جزيرة كريت الواقعة جنوب اليونان اليوم.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن مركز الزلزال كان على بعد (79) كيلومترًا شمال شرق مدينة هيراكليون، وهي كبرى مدن جزيرة كريت، وعلى عمق متوسط من سطح الأرض، مما جعله محسوسًا بشكل واضح لدى السكان المحليين.

ولم ترد معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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