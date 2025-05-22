فيضانات بأستراليا تعزل 50 ألف شخص

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

اجتاحت الفيضانات العارمة الساحل الشمالي الأوسط من ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، وأدت إلى عزل أكثر من 50 ألف شخص، وسط استمرار هطول الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب الأنهار.

وأكدت هيئة خدمات الطوارئ في الولاية، تنفيذ أكثر من 500 عملية إنقاذ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما لا تزال عشرات المدارس مغلقة تحسبًا لتدهور الأوضاع.

وشملت التحذيرات مناطق أنهار ماكلي وهاستينغز ومانينغ، حيث تأثرت آلاف العائلات القاطنة قرب المجاري المائية.

وقد سجّلت السلطات وفاة شخص واحد حتى الآن، في وقت حذّرت فيه فرق الإنقاذ من استمرار السيول والفيضانات المفاجئة في عدد من الخليج 365 المتضررة.

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