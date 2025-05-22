نائبة رئيس حكومة إسبانيا: نطالب بسحب سفيرنا بإسرائيل للضغط على حكومتها بسبب هجمات غزة

شددت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية يولاندا دياز، على "أننا نطالب بسحب سفيرنا في إسرائيل للضغط على حكومتها بسبب هجمات غزة ومنع المساعدات"، في ظل إصرار من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على مواصلة الحرب على غزة التي تشهد قصفًا مكثفًا يسقط خلاله عشرات القتلى بشكل يومي.
وأمس، طالبت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية بـ"تسريع قانون حظر بيع السلاح لإسرائيل بعد قبوله في البرلمان الإسباني"، مشددة على أنّه "يجب فرض عقوبات على إسرائيل، موضحة أنّ "إسرائيل دولة الإبادة التي ترتكب مجزرة في غزة على مرأى العالم".
وتعتبر إسبانيا من أكثر الدول في الاتحاد الأوروبي انتقادًا لإسرائيل بسبب حربها على غزة.
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